Roberto Carlos'tan Türkiye tepkisi: Çok yazık

Fenerbahçe - Galatasaray rekabetiyle ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanlayan Roberto Carlos, hakkında yapılan habere tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü sol bek Roberto Carlos'un sosyal medyada Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili söylediği iddia edilen sözler gündem olmuştu.

2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili kendi ağzından çıkmış gibi gösterilen yorumun yalan olduğunu söyledi.

Fanatik’e konuşan Roberto Carlos, “Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek” ifadelerini kullandı.

Tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Carlos, "Biri beni taklit ediyor olmalı ya da bunu Fenerbahçe'yi sevmeyen bir gazeteci yazmış olmalı, bölgedeki profesyonellerin değil de bazı taraftarların seviyesi çok yazık" ifadelerine yer verdi.

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Ne olmuştu?

Roberto Carlos'un "Tepki alabilirim ama bir zamanlar yapılırdı bu karşılaştırma. Son 10 yıldır Galatasaray lehine rekabetin bittiğini söyleyebilirim." açıklamasını yaptığı iddia edilmişti.