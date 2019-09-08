Robert Prosinecki kimdir? Robert Prosinecki neden istifa etti?

Bosna Hersek Milli Takımı'nın Ermenistan'a mağlup olmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Robert Prosinecki görevinden istifa etti. Peki, Robert Prosinecki kimdir?

Bosna Hersek'in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Ermenistan ile karşı karşıya geldiği maçı 4-2 kaybetmesi üzerine Hırvat teknik adam istifa ettiğini söyledi.

“Konuşmanın bir önemi yok”

Deplasmanda oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, Ermenistan'ın hak ederek kazandığını ifade ederek, "Kendimize göre gol olanaklarımız oldu ancak yapamadık. Şimdi bunları konuşmanın bir önemi yok. Bosna Hersek Avrupa'ya gidemiyor" dedi.

Prosinecki, hedefinin EURO 2020 olduğunu söyleyerek, "Tüm şansımızı yitirdik. Kendimi sorumlu hissediyor ve istifa ediyorum" diye konuştu.

Bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran deneyimli teknik adam Posinecki, 2018'in başından bu yana Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı.

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek, 6 maçta 7 puan topladı.

Robert Prosinecki kimdir?

Robert Prosinecki 12 Ocak 1969'da dünyaya geldi. Robert Prosinecki futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık kariyerine adım attı.

ırp takımı Crvena Zvezda ile teknik direktörlük kariyerine başlamış ve 15 Ekim 2012 itibarıyla Türkiye Spor Toto Ligi takımlarından Kayserispor'un teknik direktörü olmuştur.

9 Kasım 2013 tarihinde, Beşiktaş'a 3-0 yenildikten sonra istifa kararı aldığını açıkladı.

31 Aralık 2013 tarihinde, Kayserispor yönetimi ile Prosinecki karşalıklı anlaşarak sözleşmesine son verildi.

Crvena Zvezda, Real Madrid, Real Oviedo, Sevilla FC, FC Barcelona, Dinamo Zagreb, R. Standard de Liège, Portsmouth, Olimpija Ljubljana ve NK Zagreb'de oynamıştır.

Kariyerini ülkesi Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında noktalamıştır.

İki ayrı ülkenin millî takımıyla (Yugoslavya ve Hırvatistan) Dünya Kupası'nda gol atmış tek futbolcudur.

Son olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştıran Prosinecki 8 Eylül 2019’da istifa etti.