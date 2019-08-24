Rize'ye giden Başkan Erdoğan talimatı verdi: Hepsi temizlenecek

Memleketi Rize Güneysu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Makam aracından inerek otobüse geçen Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı.

"Acayip şeyler temizlenecek"

Ayder Projesine de değinen Erdoğan, "O salıncaklar filan böyle acayip şeyler, bunları temizleyip hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Rize, evladına sahip çıktı"

Geç saate kadar kendisini bekleyen hemşehrilerine teşekkür eden Erdoğan, "Rize, malum son seçimlerde bir numara oldu ve bir numara olmak suretiyle de hakikaten kendi içinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. Temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah bir numara olmayı gerçekleştirmek.

Şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre bir şeyler yapma gayreti içinde olanlar var ama bugüne kadar hiçbirisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti de hayır olmayacaktır. Siz hemşehrilerimle kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, inşallah yürüyeceğiz." diye konuştu.