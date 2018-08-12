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Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez! 'Elimizde 10 numara olsa...'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülme 3-2 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı yorumlarda bulundu.

12 Ağustos 2018 Pazar 02:09
Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez! 'Elimizde 10 numara olsa...'

İbrahim Üzülmez, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında üzüntülü bir gece yaşadıklarını belirtti. 

Son dakikada gol yemelerinin üzüntülerini daha fazla artırdığını ifade eden Üzülmez, "Doğru işler yapmıştık. Geçen sezon bir alt ligde şampiyon olan takımdan sahada 7 oyuncumuz vardı. Yetmişinci dakikaya kadar iyi oynadık. Bu ligde hata yaptığınız zaman rakipler affetmiyor. Takımımız 3-4 hafta sonra daha iyi olacak. Belki de elimizde 10 numara oyuncu olsa maçı alabilirdik." diye konuştu. 
Oyunun son bölümlerinin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayan Üzülmez, "Musa ve Ali'nin yorulması ile rakibin direnci arttı. Lig yeni başladı. 70 dakika doğru oynadık. Aynı mantalite ile hatalarımızı asgariye indirerek daha doğru bir yol almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. 
Ligin kaliteli olduğunun altını çizen Üzülmez, "Biz de aynı düşünce içerisinde oyuncular aldık ama oyuncuların yorulması sonucu rakibe daha fazla şans verdik. Eksiklerimiz var elbette ama konuşarak yanlış yere çekilmesini istemiyorum. Benim görevim takımı hazırlamak. Ben de bunu yapmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 02:09
  1. İbrahim Üzülmez
  2. Rizespor
  3. Çaykur Rizespor
  4. Kasımpaşa
  5. Süper Lig

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