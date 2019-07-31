Rizespor, Oğuz Yılmaz’ın peşinde Yukatel Denizlispor’un savunmasının önemli oyuncularından Oğuz Yılmaz, Çaykur Rizespor’un radarına girdi.

Yukatel Denizlispor’un savunmasının önemli oyuncularından Oğuz Yılmaz, Çaykur Rizespor’un radarına girdi. Karadeniz temsilcisinin Yılmaz’ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor’un geçtiğimiz sezon devre arasında Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı başarılı defans oyuncusu Oğuz Yılmaz yeşil-siyahlı takımda geçtiğimiz sezon 10 maçta forma giydi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz’ı, Çaykur Rizespor’un kadrosuna almak istediği öğrenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yeniden oluşturduğu kadroda 26 yaşındaki Oğuz Yılmaz’ı da görmek istediği belirtildi.

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