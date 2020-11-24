  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rizeliler arabada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi
Aktüel

Rizeliler arabada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:38:59 -
Rizeliler arabada "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi

RİZE (AA) - Rize'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğiyle sinema keyfi arabalara taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Rize Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapalı olması nedeniyle sinema etkinliği düzenledi.

Sahil Oto Parkında oluşturulan alana otomobilleriyle gelen vatandaşlar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi. Etkinliğe, yaklaşık 650 araç katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rizelilerin pandemi sürecinde sinema gösterimlerinden mahrum kalmamalarını istediklerini söyledi.

Açık alanda, herkesin arabasında izleyebileceği bir etkinliğin en sağlıklısı olduğunu belirten Alemdaroğlu, "Rize Belediyesinin çok büyük gayretleri var. Rize'de bir ilki yaşıyoruz. Yeni yeni etkinliklere vesile olacak pandemide önceliğimiz sağlığımızı korumak. Ama sosyal ihtiyaçlarımızı en sağlıklı şekilde karşılayacak etkinliklere de her zaman açığız. Umarım devamında farklı etkinlik yaşarız." dedi.

Alemdaroğlu, bu etkinliğin Türkiye'nin farklı yerlerinde örnekleri olduğunu ifade ederek, "Rize'de yapılıyor olması insanları mutlu etti. Algıyı değiştirdik. İstersek başarabiliriz. Hava şartları çok önemli. Çok fazla tarih erteledik yağışlı bölge olduğu için. Bu akşam çok iyi bir atmosferde Rizelilerin sahip çıktığı etkinlik, güzel bir akşam." diye konuştu.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar ise filmi en önde izleyebilmek için 2 saattir arabanın içinde beklediklerini kaydederek, etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...
Ekonomi

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.7..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay