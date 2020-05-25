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Aktüel

Rize’den Bitlis’e ‘Kardeşlik Kervanı’ hediyesi

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Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:02:44 -
Rize’den Bitlis’e ‘Kardeşlik Kervanı’ hediyesi

Rize’nin Ardeşen ilçesinden kardeşlik kervanı kapsamında gönderilen hediyeler Bitlis’in Güroymak ilçesindeki çocuklara ulaştırıldı


Ardeşen Kaymakamlığı tarafından yürütülen “Kardeşlik Kervanı” projesi kapsamında Bitlis’in Güroymak ilçesinde ikamet eden 150 öksüz, yetim ve engelli çocuğa gönderilen bayram hediyeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından çocuklara ulaştırıldı. Hediyelerini alan çocuklar, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.


Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar, projede emeği geçen Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu başta olmak üzere öncülük eden ve katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

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