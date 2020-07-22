  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:16:43 -
Rize'deki şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çayeli ve İkizdere ilçelerinde 13 Temmuz'da, yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel ve heyelanda meydana gelen hasara ilişkin Defterdarlık, İl Özel İdaresi, AFAD ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Öte yandan, Çayeli ve İkizdere'de afet sonrası İl Özel İdaresince görevlendirilen teknik ekibin yürüttüğü çalışmalarda, 476 noktada hasar tespit edildi.

Yapılan tespitler sonucu belirlenen menfez, taş duvar, betonarme perde duvar, köprü gibi sanat yapılarının proje çalışmaları tamamlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı