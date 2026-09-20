Rize'de sular çekildi, 351 personel ve 174 araçla yol açma ve temizlik başladı

Rize'de heyelan, sel ve taşkınların ardından sular çekilirken bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı. AFAD, Rize Belediyesi, İl Özel İdaresi, İtfaiye, DSİ, Karayolları, Çoruh EDAŞ, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 351 personel, 174 araçla bölgede yol açma ve temizlik çalışması yürütüyor.

Kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi; birçok noktada irili ufaklı heyelan meydana geldi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 189 kilogram yağış düşen İyidere'de ırmağın taşmasıyla ilçe merkezini balçık ve su kapladı, çok sayıda araçta hasar oluştu. Heyelanların ardından ilçede 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sel suları nedeniyle kapanan Yalıboyu Caddesi, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Çamurla kaplı yollar havadan görüntülendi.

İyidere'de 16 iş yeri ve 3 konutta hasar belirlendi

Kent genelinde ekiplerin yürüttüğü hasar tespit çalışmalarında İyidere'de 16 iş yeri ile 3 konutta, Pazar ilçesinde ise 40 işletmede hasar tespit edildi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, temizliğin ardından hasar tespitinin de süreceğini belirterek, "Cuma gecesi il bütününde başlayan afet sonrası artık ulaşmadığımız hiçbir yer yok. Bugün, sabah itibarıyla yağmur durdu. Temizleme ve hafriyat kaldırma çalışmaları bittikten sonra, mahalle ve köy bazında hiç acele etmeden, tek tek bütün sıkıntılar görülecek, raporlanacak ve hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" dedi.

İlçede ulaşım sorunu kalmadığını kaydeden Mete, "Şu anda ulaşılamayan mahallemiz yok. AFAD kontrolünde ve Valimizin talimatları doğrultusunda hasar gören araçları sahil otoparkımıza aldık. Çok şükür çöken veya yıkılan bir duvarımız yok. Ancak arazi kaymalarından kaynaklı vatandaş mağduriyetlerimiz var. Arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Tahmin ediyorum çarşamba gününe kadar net maliyet ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu uyarısı

Rize genelinde etkili olan sağanağın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri içme suyu konusunda uyarılarda bulundu. Yağışların, özellikle kaynağı koruma altında olmayan suların kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, "Yoğun yağışlar sonrasında kirlenen yüzeysel suların içme suyu kaynaklarına karışması ve suların mikrobiyolojik açıdan kirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle özellikle kaynağı koruma altında olmayan, klorlanamayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.