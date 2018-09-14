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Rize'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü

İyidere ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

14 Eylül 2018 Cuma 18:48
Rize'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Hazer Mahallesi ÇAYKUR Paketleme Çay Fabrikası önünde yürüyen Yunus Boğuş, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Başından yaralanan Yunus Boğuş, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boğuş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İnceleme sonucunda şüphelilerin V.Ş. ve S.Ş. olduğu tespit edildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmanın ardından şüpheliler kaçmaya çalıştıkları otomobille yakalandı.

Boğuş'un Rize'de taşeron işçi olarak çalıştığı, Batmanlı olduğu ve zanlılar ile arasında daha önceden husumet bulunduğu, kendisini Rize'ye kadar takip ettikleri öğrenildi..

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:48
  1. Batman
  2. Bayburt
  3. Rize
  4. Rİze
  5. silahlı saldırı
  6. İYİDERE

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