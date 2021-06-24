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Aktüel Rize'de silahlı kavga
Aktüel

Rize'de silahlı kavga

Rize'nin Derepazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 21:21:00 -
Rize'de silahlı kavga

Rize'nin Derepazarı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Merkez Caddesi'ndeki taksi durağı yanında birlikte yürüyen Sadık Karaoğlu (42) ve Yusuf Y. (38) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Y, üzerinde taşıdığı tabancayla Karaoğlu'na ateş etti.

Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Karaoğlu, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından başlattığı çalışmayla Yusuf Y'yi yakaladı.

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