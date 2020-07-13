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Aktüel

Rize'de şiddetli yağış

Çayeli ilçesinde derenin taşması sonucu araçlar sular altında kaldı, apartmanların giriş katlarını su bastı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:48:18 -
Rize'de şiddetli yağış

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.

Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.

Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.

Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.

Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.


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