Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kiremit köyünde, Mehmet Kul yönetimindeki 53 ABF 211 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Kul, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.