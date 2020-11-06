Rize'de minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları depremzedelere gönderdi

RİZE (AA) - Türk Kızılay tarafından "Türkiye İzmir için tek yürek" sloganı ile yürütülen çalışmalar kapsamında Rize'de anaokulu öğrencileri, İzmir'deki depremzedeler için kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladı.



Gülbahar Hatun Anaokulu Müdürü Cemil Metoğlu öncülüğünde İzmir'deki depremzedeler için Kızılay Rize Şubesi ile irtibata geçilerek çalışma başlatıldı.



Okul öğretmenleri ve velilerce depremde evleri yıkılan veya yıkılma tehlikesi olup evlerine giremeyen ve çeşitli ihtiyacı olan İzmirlilere 50 koli hazırlandı.



Okulda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan yardım kolileri, Metoğlu tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim etti.



Anaokulu öğrencileri de velilerinin desteği ile kumbarasında biriktirdiği paraları İzmir'deki depremzedelere ulaştırmak için Kızılaya bağışladı.

Metoğlu, yaptığı açıklamada millet olarak yaşanılan sıkıntıya çocuklarında bilincini artırmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye'de herkesin elinden geleni yaptığına değinen Metoğlu, "Güzel İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Ülke olarak herkes elinden geleni yaparken biz de Rize olarak çocuklarımıza hem yardımlaşma duygusunu aşılamak hem de destek olmak için Kızılay ile birlikte yardım kampanyası yürüttük. Ailelerimizden aldığımız destekle çocuklarla yardım kolisi hazırladık. Bazı çocuklarımız kumbarasındaki paralarını İzmir'deki kardeşlerine göndermek istedi." dedi.