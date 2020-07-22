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Aktüel

Rize'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 işletmeye ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:10:59 -
Rize'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 işletmeye ceza

RİZE (AA) - Rize'de lokanta, restoran ve kafelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 17 işletmeye ceza kesildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valilik himayesinde oluşturulan komisyonca 29 işletmenin denetlendiği, 17 işletmeye İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, Kovid-19 ile mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe konularında farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerine devam edildiği kaydedildi.


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