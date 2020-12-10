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Aktüel Rize'de karantina kuralını ihlal eden 383 kişi yurtlara yerleştirildi
Aktüel

Rize'de karantina kuralını ihlal eden 383 kişi yurtlara yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:08:10 -
Rize'de karantina kuralını ihlal eden 383 kişi yurtlara yerleştirildi

RİZE (AA) - Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 383 kişi yurtlara yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı verilen mücadelede Rize'de de pek çok tedbir alındığı ve gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, karantina kurallarını ihlal eden 383 kişinin yurtlara yerleştirildiği bilgisi verildi.

Alınan her tedbirin vatandaşların sağlığı ve daha güzel yarınlara ulaşmaları için olduğu, bu nedenle de önlemlere uyulmasının büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artan her hasta sayısı hastanelerimize daha fazla yük yüklemekte ve bunun sonucunda diğer sağlık alanlarında verilen hizmeti engellemektedir. Sağlık çalışanlarımızın ciddi gayretlerine bizler de destek olursak hem onları daha çok motive eder hem de Kovid-19 ile verilen mücadeleyi başarılı bir şekilde sonlandırmış oluruz."

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