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Aktüel

Rize'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:34:57 -
Rize'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Gülbahar Mahallesi geçişinde, Süleyman Düzgün yönetimindeki 61 KJ 786 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 53 06 DG 7238 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Düzgün (62) ile oğlu Adem Düzgün (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan diğer sürücü Akbulut (38) ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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