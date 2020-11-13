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Aktüel Rize'de havalimanı şantiyesinde çalışan kamyonlar çarpıştı 1 kişi öldü
Aktüel

Rize'de havalimanı şantiyesinde çalışan kamyonlar çarpıştı 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:01:24 -
Rize'de havalimanı şantiyesinde çalışan kamyonlar çarpıştı 1 kişi öldü

RİZE (AA) - Rize-Artvin havalimanı şantiyesinde çalışan iki kamyonun çarpıştığı kazada kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Pazar ilçesine bağlı Sivrikale Köyünde Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde Yılmaz Mollamehmetoğlu (38) yönetimindeki 06 AR 3625 plakalı kamyon, ocak yolundan şantiye sahasına doğru seyir halinde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Mehmet Hanifi Karayel'in (69) idaresindeki 21 AAE 778 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza sonrası Mehmet Hanifi Karayel'in hafif yaralı olarak kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Karayel, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeni ile havalimanı inşaatına ara verildi.


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