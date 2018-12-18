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Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti! Anne ve kızı öldü

Rize'de trafiğe kapalı alana giren hafriyat kamyonu, caddeden geçen anne ve okula götürdüğü kızına çarptı. Kazada anne olay yerinde ölürken, 10 yaşındaki kızı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

18 Aralık 2018 Salı 11:02
Rize'de hafriyat kamyonu dehşeti! Anne ve kızı öldü

Rize'de, Sabire Öksüz ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e, trafiğe kapalı yola giren harfiyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 08.20'de, Müftü Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü ilkokul öğrencisi kızı Melisa Öksüz'e(10), inşaat çalışması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı yola giren, Mustafa Balcı (48) yönetimindeki 53 K 6167 plakalı harfiyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Melisa yola savrulurken, annesi Sabire Öksüz bir süre kamyonun altında sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sıkıştığı yerden çıkarılan Sabire Öksüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Melisa Öksüz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Melisa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği açıklanmayan kamyon sürücü Balcı ise polis ekiplerince gözaltına alınıdı.

Okul yolunda trafik kazasına kurban giden Melisa Öksüz'ün kırılan su matarasının çevreye saçılan parçaları, görenlerin yüreğini dağladı.

Görgü tanığı Sevgi Keleş, "Kamyonun birilerine vurduğunu gördüm. Olay yerine koştum. Sonra insanlar toplandı, polisi ve ambulansı aradılar. Bir çocuk ve bir kadın vardı. Çocuğun üstünde hırkası kadının üstünde şalı vardı. Gerçekten çok üzücü bir olay" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:02
  1. Rize
  2. hafriyat kamyonu dehşeti
  3. kaza
  4. kamyon yayaları ezdi
  5. Anne ve kızı öldü
  6. Sabire Öksüz
  7. Melisa Öksüz

YORUM YAZ

  • cengizcengiz22 dk önce
    bu cinayet değil de nedir!
  • hayrihayri1 sa önce
    arkadas alin size bir trafik magandasi, yahu trafige kapali yerde senin koca kamyonla ne isin var... yahu neolacak simdi bir aileyi yok ettin!
  • nooooonooooo1 sa önce
    hakikaten trafiğe kapalı yola girip iki insanı öldürdüyse, bu şoförü öpe öpe (!!!!!!) öldüreceksin

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