Yerel Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü
Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Rize’de geceyi aydınlatan yangın! Dere kenarındaki baraka küle döndü

Rize’nin Pazar ilçesinde dere kenarında bulunan bir baraka, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

RİZE’nin Pazar ilçesinde dere kenarındaki baraka alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi’nde dere kenarındaki barakada dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kül olurken, içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

