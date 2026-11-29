Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde, İHA olduğu değerlendirilen bir cisim gece saatlerinde çay bahçesine düştü. Şiddetli patlama sesiyle köyde korku ve panik yaşandı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 01.33'te yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde kanat ve gövde parçaları tespit etti. Cismin düştüğü çay bahçesinde yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde çukur oluştu. İlk belirlemelere göre çevredeki 4 evin camları kırıldı; düşme noktasına en yakın evin yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Jandarma bölgeye girişleri kapattı

Cisimdeki patlayıcı maddenin infilak ettiği değerlendiriliyor. Çevrede başka patlayıcı madde bulunabileceği ihtimaline karşı jandarma ekipleri bölgeye girişleri kapattı. Sabah saatlerinde bölgede Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) inceleme yapması bekleniyor.

Köyde yaşayanlar, 1 kilometre çapındaki alanda yer alan evlerin camlarının patlamayla sarsıldığını belirtti. Cismin düşüş öncesinde çıkardığı motor sesinin, köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çayeli ilçe merkezinden de duyulduğu öğrenildi.

Köylüler o geceyi anlattı

Patlamanın ardından jandarmaya ihbarda bulunan köy sakini Memiş Karaduman, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Saat 01.30 civarıydı, yeni yatmıştım. Sesi çok yakındı. Uçak gibi bir şey düştüğünü düşündüm... Kapıya çıktım, baktım yangın var. Jandarmaya haber verdim. Ekipleri ben getirdim."

Büyük korku yaşadığını söyleyen Hüseyin Sarı, "Uyuyordum, sesi duydum ama kendisini göremedim. Patlama olduğunu ve çaylıktan aşağıya doğru yanarak indiğini gördüm. Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" dedi.

Düşüşten önce motor sesini duyan Muhammet Ali Kara ise o anları şu sözlerle aktardı: "Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum... Evlere gelecek, birine bir şey olacak diye çok korktum ama boş araziye düştü, o yüzden rahatladık."

Olay sırasında köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin kaydına patlama sesi de yansıdı. Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı; cismin türü ve menşeinin, yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.