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Aktüel Rize'de dere yatağındaki iki katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
Aktüel

Rize'de dere yatağındaki iki katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:43:46 -
Rize'de dere yatağındaki iki katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

RİZE (AA) - Rize'de daha önce yaşanan sel ve heyelanda hasar görerek riskli olduğu için boşaltılan iki katlı bina yıkıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü olarak kullanılan Çamlıbel Mahallesi'ndeki iki katlı bina, riskli olduğunun belirlenmesi üzerine Rize Belediyesine devredildi.

Belediye yetkilileri, yaptıkları çalışma sonrasında aynı bölgedeki Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü olarak kullanılan binaların da yıkımına karar verdi.

Belediye ekipleri, ilk olarak Çamlıbel Deresi yatağı üzerinde bulunan iki katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Ekipler, Orman Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün taşınma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu binaların da yıkımını gerçekleştirecek.

Dere ıslah çalışmasının ardından bu bölgede park ve bahçe düzenlemesi yapılacağı bildirildi.

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