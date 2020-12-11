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Gündem Rize'de 2 araç alev aldı
Gündem

Rize'de 2 araç alev aldı

Rize’de park hainde bulunan bir araçta çıkan yangın diğer araca da sıçradı. 2 araç da kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 02:45:00 -
Rize'de 2 araç alev aldı

Olay Merkez'e bağlı Taşlıdere Mahallesi Menderes bulvarı üzerinde gece 00.00 sularında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü park halinde ki 1 araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanında bulunan diğer araca da sıçradı. Aynı zamanda olay yerinde bir bulunan süper markete ait tahta paletlerde alev aldı. Mahalle halkının alevleri fark etmesi üzerine hemen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan bir binada bulunan bazı ev sahipleri ise evlerini boşaltarak sokağa çıktı. Yangın esnasında Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alsa da 2 araç da kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 50 dakika trafiğe kapalı olan yol yangının söndürülüp soğutma çalışmalarının başlamasıyla trafiğe açıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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