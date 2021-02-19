Rize ve Artvin'de 56 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de aralıklı olarak devam eden yağış nedeniyle Ardeşen, Pazar ve Güneysu'da birer, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli ve İkizdere'de ise 7'şer olmak üzere 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri 29 köyde ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde ana yol haricinde kapanan bazı mahalle yollarının açılması için de çalışmaların başladığı kaydedildi.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç ve Şavşat'ta 9'ar, Hopa'da 5, Yusufeli'nde de 4 köy olmak üzere 27 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler 12 personel ve 12 iş makinesi ile kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, kentin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Ordu

Ordu'da ise kar nedeniyle enerji hizmetlerinde aksama yaşanıyor.

Kent genelinde 13 mahallede enerji, 5 mahallede de haberleşme sorunu meydana geldi.

İlgili kurumun ekipleri, arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.