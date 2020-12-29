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Aktüel Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:05:33 -
Rize Valisi Kemal Çeber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çeber, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hasta ile iletişim" ve Mehmet Emin Mangüaslan'ın "Mucizenin adı Ayda", yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçen Çeber, spor kategorisinde ise Fecir Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ile Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafın, tek bir kare ile yüzlerce sayfalık hikayeyi anlatan özelliğe sahip olduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"İnsanların çok zorlandığı bir yıl oldu. Bu sene fotoğraf karelerine de yansımış. Ülkemizde afetler özelinde acı anlar yaşadık. Bu seneki fotoğraflar biraz daha acı, hüzün içerikli. Dünya genelinde 2020 yılı pandemi ile anılacak. Kabe'yi bu şekilde resmetmek ancak hayallerde akla gelebilecek şeylerdir. Bütün dünyanın bir anda ağzında maskelerle dolaşması, bir yıl önce kimsenin hayal edebileceği şey değildi. Toplam ağırlığı bir gram olmayan bir virüsün dünyayı etkilemesi. Bir yıl önce sohbetini etsek bilim kurgu romanı denebilirdi. Anadolu Ajansı fotoğrafçıları bunları fotoğraflara taşımış."

Vali Çeber, fotoğraf seçerken zorlandığını dile getirerek, "Benim için en anlamlı olanları seçmeye çalıştım. Dileğim önümüzdeki yıldan itibaren seçeceğimiz fotoğrafların bizi tebessüm ettirmesi. İnşallah gelecek yıl zorlanırken en çok güldüğümüz fotoğraflar üzerinden seçim yaparız." ifadelerini kullandı.


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