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Gündem Rize son durum | Rize'de sel hangi ilçeleri etkiledi?
Gündem

Rize son durum | Rize'de sel hangi ilçeleri etkiledi?

Geçen hafta Rize'nin Güneysu ilçesini etkileyen selin yaraları sarılmadan kent bir kez daha selle karşı karşıya kaldı. Peki, Rize'de son durum ne? Rize hangi ilçelerde sel yaşandı?

Yeniakit Publisher
2021-07-22 17:08:00 -
Rize son durum | Rize'de sel hangi ilçeleri etkiledi?

Rize bir kez daha sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bayramın 3.gününde kentte dereler taştı, can pazarı yaşandı.

Rize son durum | Rize'de sel hangi ilçeleri etkiledi?

Rize’nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

 

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