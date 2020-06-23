Rize Muradiye Toki kura sonuçları | TOKİ 2020 Rize sonuçları
Rize TOKİ kuraları çekildi mi? TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri illere göre belirlenen bir takvimle şubat ayı sonunda çekilmeye başladı. Rize TOKİ başvurusunda bulunanlar “TOKİ 2020 Rize sonuçları” , “2020 TOKİ Rize Muradiye kura sonuçları” , “Rize TOKİ sonuçları sorgula” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak 2020’de sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimleri illere göre belirlenen bir takvimle çekilmeye başlandı. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Başvuru sahipleri TOKİ kuralarının çekilip çekilmediğini araştırıyor.
Rize Muradiye Toki kura sonuçları | TOKİ 2020 Rize sonuçları
TOKİ 2020 Rize Muradiye başvurusunda bulunanlar kuraların çekileceği tarihi merak ediyor. Rize Muradiye TOKİ kuraları 23 Haziran Salı günü 14.00’te çekilecek. TOKİ kuralarını canlı olarak internetten takip edebilirsiniz.
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