Rize Merkez TOKİ sonuçları | Rize TOKİ isim listesi
Rize TOKİ ismi çıkanlar | 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların ardından kura çekimleri şubat ayının sonunda başladı. TOKİ kuraları illere göre bir sıraya göre çekiliyor. Rize Merkez TOKİ başvurusunda bulunanlar sık sık internette "TOKİ 2020 Rize Merkez sonuçları" , "TOKİ Rize kura sonuçları" , "TOKİ kurada adım çıkmadı ne zaman paramı alırım?" , "Rize TOKİ kura sonuçları sorgula" konularını inceliyor. Peki, TOKİ Rize Merkez kuraları çekildi mi?
81 il için 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları Aralık 2019 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. 100 bin konut için 1 milyonu aşkın kişi başvuruda bulundu. Başvuruların ardından gözler kuralara çevrildi. Ocak ayında meydana gelen Elazığ depremi sebebiyle kura çekimleri şubat ayının son haftası başladı. Ardından mart ayında kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Kura çekimlerine vatandaşların alınmaması kararıyla kuralar nisan ayının son haftası tekrar çekilmeye başladı. İşte, detaylar.
Rize Merkez TOKİ sonuçları | Rize TOKİ isim listesi
Rize Merkez TOKİ başvurusunda bulunanlar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. Rize Merkez TOKİ sonuçları 22 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da çekilmeye başladı. TOKİ kuraları internet üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Sonuçları e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.
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