0553 313 94 23

Rize Kurban Bayramı namazı saati 2019

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Rize Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Rize’de Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Rize’de bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Rize kurban bayramı namazı vakti...

09 Ağustos 2019 Cuma 18:00
Rize Kurban Bayramı namazı saati 2019

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Rize Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Rize’de Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Rize’de bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Rize kurban bayramı namazı vakti...

Rize'de Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Rize'de Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:01'de kılınacak.

DİYANET RİZE NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk Kurban Bayramı namazı nasıl kılınmıştır?

Peygamber Efendimiz, Zilhiccenin dokuzunda Sevik Gazasından dönerek Medine'ye kavuşmuştu. Ertesi günü, yani Zilhicce'nin 10. günü Müslümanlarla birlikte namazgâha çıktı. Ezansız ve kametsiz olarak iki rekât Kurban Bayramı namazı kıldırdı. Namazdan sonra bir hutbe irâd etti. Bu hutbelerinde, kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti.

Satın aldığı semiz, boynuzlu beyaz koçtan birini keserken, "Allah'ım! Bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehâdet eden bütün ümmetim namınadır" dedi. İkincisini keserken de şöyle buyurdu: "Allah'ım! Bu da, Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir." Bundan, kendileri, ev halkı ve yoksullar yediler.1

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:00
  1. Rize
  2. rize bayram namazı 2019
  3. rize kurban bayramı namazı kaçta
  4. rize kurban bayramı namazı saati 2019
  5. rize
  6. Kurban bayramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına sözlü saldırı iddiası
    1. Çanakkale'de başörtülü anne ile kızına..
    2. Erciş Belediyesinden engelli..
    3. Nijerya’da kaçırılan 10 Türk serbest..
    4. Tunç Soyer: "Omuzlarımızdaki yük çok..
    5. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    6. Osmangazi kurban bayramına hazır
    7. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    8. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    9. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    10. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    11. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    12. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    13. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    14. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    15. Basın açıklaması yaparken depreme..
    16. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    17. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    18. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    19. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    20. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!