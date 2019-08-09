Rize Kurban Bayramı namazı saati 2019

İslam alemi açısından oldukça önemli olan bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Rize Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Rize’de Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Rize’de bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Rize kurban bayramı namazı vakti...

Rize'de Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Rize'de Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:01'de kılınacak.

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İlk Kurban Bayramı namazı nasıl kılınmıştır?

Peygamber Efendimiz, Zilhiccenin dokuzunda Sevik Gazasından dönerek Medine'ye kavuşmuştu. Ertesi günü, yani Zilhicce'nin 10. günü Müslümanlarla birlikte namazgâha çıktı. Ezansız ve kametsiz olarak iki rekât Kurban Bayramı namazı kıldırdı. Namazdan sonra bir hutbe irâd etti. Bu hutbelerinde, kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti.

Satın aldığı semiz, boynuzlu beyaz koçtan birini keserken, "Allah'ım! Bu senin birliğine ve senden bana gelenlere şehâdet eden bütün ümmetim namınadır" dedi. İkincisini keserken de şöyle buyurdu: "Allah'ım! Bu da, Muhammed ve Muhammed'in ev halkı içindir." Bundan, kendileri, ev halkı ve yoksullar yediler.1