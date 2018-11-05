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Rıza Sarraf hakkında flaş karar!

Beykoz'daki yalısına kanuna aykırı olarak tadilat yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
Rıza Sarraf hakkında flaş karar!

Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemes'indeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı. Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden
tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.

Sarraf'ın celse arasında tahliye olduğuna dair basında haberler çıktığının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi için sanık Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık' suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini, bu sürecin savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden davanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine karar vermişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
  1. rıza sarraf

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