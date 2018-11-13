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Rıza Çalımbay'dan Konyaspor açıklaması: Gerekçeleri konuşmaya bile değmez

Atiker Konyaspor'un ani bir karar ile teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayırmasının yankıları sürmeye devam ediyor.

13 Kasım 2018 Salı 02:56
Rıza Çalımbay'dan Konyaspor açıklaması: Gerekçeleri konuşmaya bile değmez

Atiker Konyaspor yönetiminin görevine son verdiği teknik direktörRıza Çalımbay, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kararın futbol dışı olduğunu belirten Çalımbay, ''Benim Konyaspor'da hiç problemim yoktu. Yönetim önemli bir konu var diyerek beni aradı. Ben futbolcularla ilgili zannettim. Yollarını ayırmak istediklerini söylediler. Tamam dedim. Gerekçeleri konuşmaya bile değmez. Futbol dışı bir gerekçe.'' sözlerini kullandı.

''Fenerbahçe'den 5 puan öndeyiz''

Puan durumundaki yerlerini Fenerbahçe ve Beşiktaş ile kıyaslayan tecrübeli teknik direktör, ''Fenerbahçe'den 5 puan öndeyiz, Beşiktaş'ın 1 puan gerisindeyiz. Çıkışa geçmiştik. Yönetimle görüştüm, başarıdan yana bir sorun yok dediler. Ufak tefek bir şey söylediler, ben de kabul ettim, tamam dedim... Ama karşılıklı bir anlaşmamız olmadı.'' şeklinde konuştu.

''Konyaspor yönetimi bana karşılıklı anlaşmayı teklif etti''

Yönetimle karşılıklı anlaşmadığını da söyleyen teknik direktör, ''Konyaspor yönetimi bana karşılıklı anlaşmayı teklif etti. Hayır dedim. Takım sonuçta küme düşme potasında değil. Ben niye karşılıklı anlaşayım ki? Karara herkes ne kadar şaşırdıysa, ben de o kadar şaşırdım.'' dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 02:56
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