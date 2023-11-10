  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan’dan Almanya kararı

Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Seçilmiş palyaço ve alçak fütürist! Şu “Gazze” şaklabanlığına bakın hele! Bir insan ancak bu kadar alçaklaşabilir

MİT etkisiz hale getirdi! Terör örgütüne büyük darbe

Şiir gazetede sahibi İsviçre’de! Mustafa Kemal yaşasa bunlara da ’Dalkavuklar’ derdi

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Türkiye yeni silahı Barbaros'u oraya konuşlandıracak! ABD ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu

Meclis yetkilileri şaşkına döndü! Osman Yüksel Serdengeçti'nin kravat anısı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu
Spor Rıza Çalımbay ilk önce o oyuncunun defterini bürüyor! İşte ayrıntılar..
Spor

Rıza Çalımbay ilk önce o oyuncunun defterini bürüyor! İşte ayrıntılar..

Yeniakit Publisher
2023-11-10 21:31:00 -
Rıza Çalımbay ilk önce o oyuncunun defterini bürüyor! İşte ayrıntılar..

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Rıza Çalımbay, takımı toparlamak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adamın ilk müdahalesi, Vincent Aboubakar'a olacak. Rıza Çalımbay, sakatlığını bahane ederek maçlara çıkmayan Aboubakar'ın üstünü çizdi.

Süper Lig'de büyük hayak kırıklığı yaşayan Avrupa'da ise havlu atan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la yollar ayrıldı. 2005 yılında Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay, takımın başına getirildi. Takımda 'sil baştan' kararlar almaya hazırlanan tecrübeli teknik direktör, ilk olarak Aboubakar'ı gözüne kestirdi.

EN SON GALATASARAY MAÇINDA OYNADI
Ligde son 2 maçtır türlü bahanelerle forma giymeyen Aboubakar, disiplinsizliği nedeniyle Rıza Çalımbay'ın kadroda istemediği bir oyuncu haline geldi. En son 21 Ekim'de Galatasaray derbisinde forma giyen ve son golünü 8 Ekim'deki İstanbulspor maçında atan Aboubakar, Gaziantep maçında karın rahatsızlığı, Antalyaspor maçında ise antrenman eksikliği nedeniyle forma giymemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23