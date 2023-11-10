Rıza Çalımbay ilk önce o oyuncunun defterini bürüyor! İşte ayrıntılar..
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Rıza Çalımbay, takımı toparlamak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adamın ilk müdahalesi, Vincent Aboubakar'a olacak. Rıza Çalımbay, sakatlığını bahane ederek maçlara çıkmayan Aboubakar'ın üstünü çizdi.
Süper Lig'de büyük hayak kırıklığı yaşayan Avrupa'da ise havlu atan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'la yollar ayrıldı. 2005 yılında Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay, takımın başına getirildi. Takımda 'sil baştan' kararlar almaya hazırlanan tecrübeli teknik direktör, ilk olarak Aboubakar'ı gözüne kestirdi.
EN SON GALATASARAY MAÇINDA OYNADI
Ligde son 2 maçtır türlü bahanelerle forma giymeyen Aboubakar, disiplinsizliği nedeniyle Rıza Çalımbay'ın kadroda istemediği bir oyuncu haline geldi. En son 21 Ekim'de Galatasaray derbisinde forma giyen ve son golünü 8 Ekim'deki İstanbulspor maçında atan Aboubakar, Gaziantep maçında karın rahatsızlığı, Antalyaspor maçında ise antrenman eksikliği nedeniyle forma giymemişti.