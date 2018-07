Rıza Çalımbay duyurdu! Aatıf Chahechouhe...

Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunun hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.



Futbolcular, dar alanda pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni sezonun Konyaspor camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.



Kendisinin iyi bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Son sezonlara bakıldığı zaman Konyaspor'da camia olarak büyük bir yükseliş var. Taraftar açısından ya da her açıdan. Biz de bunu bilerek geldik. Şu anda ortamımız mükemmel. Hem yönetimle hem de takımla çok uyumlu çalışıyoruz. Tek düşüncemiz, takımımızı çok iyi yerlere getirmek. Her şeyden önce geçen sezon yaşanılan sıkıntıları bu takıma bir daha kesinlikle yaşatmamak. Şu an için iskelet, iyi bir kadromuz var. Ancak takviye yapılması gereken yerler var. En fazla 4-5 oyuncu alıp transferi kapatmak istiyoruz. Bunu da yönetimimizle beraber bir an önce yapmaya çalışıyoruz. İnşallah transferleri kısa sürede yaptığımız takdirde çok daha iyi yerlere geleceğimize yürekten inanıyoruz."



Bir basın mensubunun, antrenmanda yer almayan Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili sorusuna Çalımbay, şöyle cevap verdi:



"Eto'o ile ilgili bazen böyle polemikler çıkarılabiliyor. Ben Eto'o ile çalıştım. Şunu belirtmek isterim ki Eto'o çalıştığım en profesyonel oyunculardan biriydi. Antalyaspor'da Eto'o ile beraber çok güzel şeyler yaptık. Gerçekten bizim dönemimizde çok güzel bir çizgi çizdi. Çok başarılı oldu. Eto'o'nun durumu şu, bizi aradı ve ayın 4'üne kadar izin istedi. Ben de bunun yönetimle görüşülmesini istedim. Yönetim de 4'üne kadar izin verdi. Eto'o bu ayın 4'ünde gelecek ve yönetimle tekrar bir görüşme yapacak. Benim bilgim bu kadar. Farklı bir gelişme varsa da benim haberim yok. Ancak Eto'o biz buraya geldiğimiz için mutlu."



Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'yla ilgili bir soruyu ise "Aatıf benim eski öğrencim. İnşallah transferi gerçekleşir. Yönetimimiz uğraşıyor. Ancak şu anda net bir gelişme yok." şeklinde yanıtladı.



Bu arada sezonun ilk antrenmanını izleyen bazı taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öte yandan, yeni sezon öncesi kurban kesildi.