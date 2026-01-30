Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri derken Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe Kolombiyalı forveti Jhon Duran ile ayrılmaya hazırlanıyor...
Gianluca Di Marzio'nun son dakika geçtiği habere göre Lille, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki santrfor, 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 8 gole doğrudan katkı sağladı.
Özellikle attığı kritik son dakika golleriyle dikkat çeken Durán, buna rağmen ilk 11’de istikrarlı bir rol elde edemedi.
