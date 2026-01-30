  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sessiz alarm yeniden hortladı: Hindistan'da yayılan ölümcül virüs kapıda mı? Beyni koruyan miras... Modern diyetin panzehiri oldu! Bilim insanları duyurdu... Türkiye'nin almak istediği F-35 savaş uçaklarının görünmezlik efsanesi çöktü Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık Saçınızı mahveden 5 alışkanlık: Ünlü 40 yıllık kuaför yapılan 5 hatayı sıraladı... Neden olabilir
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri derken Jhon Duran ile yollar ayrılıyor. Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu.

#1
Foto - Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık

Fenerbahçe Kolombiyalı forveti Jhon Duran ile ayrılmaya hazırlanıyor...

#2
Foto - Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık

Gianluca Di Marzio'nun son dakika geçtiği habere göre Lille, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

#3
Foto - Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki santrfor, 5 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek 8 gole doğrudan katkı sağladı.

#4
Foto - Sevemedi bir türlü ve Fransızlar masaya oturdu... Takımı belli artık

Özellikle attığı kritik son dakika golleriyle dikkat çeken Durán, buna rağmen ilk 11’de istikrarlı bir rol elde edemedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Yerel seçimlerin ardından ne yapacağını şaşıran ve hayal aleminde gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "İstanbul seçimlerini yenileyelim" ç..
SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı
Gündem

SGK'da rüşvet skandalı! Eski müdür 90 bin Euro ile suçüstü yakalandı

Antalya'da özel hastanelere yönelik denetimleri birer "şantaj" aracına dönüştürerek rüşvet çarkı kuran eski SGK İl Müdürü Selim E. ve iki ba..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje yolda! Pilot il olarak bakın hangisi seçildi

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek ..
Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı
Gündem

Erdoğan'dan 5 milyar dolar müjdesi: Özbekistan ile 10 yılda ticaret hacmi 3 kat arttı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23