Kanserin zırhı delindi: Bilim ‘arka kapıdan’ girdi

Araştırmacılar, tümörü koruyan bağışıklık hücrelerini etkisiz hale getirmeye odaklanan yeni bir tedavi yaklaşımı geliştirirken, deneysel yöntemin özellikle agresif kanser türlerinde umut vadeden sonuçlar ortaya koyduğu belirtildi.

ABD’de Icahn School of Medicine at Mount Sinai bünyesinde çalışan araştırmacıların geliştirdiği deneysel bir immünoterapi yaklaşımının, metastatik kanserle mücadelede yeni bir kapı aralayabileceği aktarıldı.

Araştırmada, özellikle ileri evre yumurtalık ve akciğer kanseri gibi mevcut tedavilere dirençli tümörler üzerinde odaklanıldığı belirtildi.

KANSERİN KALKANI TERSİNE ÇEVRİLDİ

Araştırmacıların, 'Truva atı' yaklaşımına benzetilen bir yöntem izlediği aktarıldı. Bu yöntemde, kanser hücrelerini doğrudan hedef almak yerine onları koruyan ve besleyen bağışıklık hücrelerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu hücrelerin devre dışı bırakılmasıyla, tümörün savunmasının çöktüğü ve bağışıklık sisteminin kanseri hedef almasının kolaylaştığı ifade edildi.

Çalışmanın başyazarı Jaime Mateus-Tique, tümörlerin adeta “korumalarla çevrili bir kale” gibi davrandığını ve bu korumaların hedef alınmasının süreci değiştirdiğini söyledi.

DENEYLERDE YAŞAM SÜRESİ UZADI

Araştırmada, özel olarak yeniden programlanan CAR-T hücrelerinin kullanıldığı aktarıldı. Bu hücrelerin, kanseri koruyan bağışıklık hücrelerini hedef alacak şekilde tasarlandığı ve aynı zamanda bağışıklık sistemini harekete geçiren bir sinyal molekülü salgıladığı belirtildi.

Deney hayvanlarında yapılan testlerde, metastatik akciğer ve yumurtalık kanserine sahip farelerin aylarca daha uzun yaşadığı, bazılarında ise tümörlerin tamamen ortadan kalktığı bildirildi. Araştırmacılardan Brian Brown, bu yöntemin farklı kanser türlerinde de kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, sonuçların umut verici olduğunu ancak yöntemin insanlarda güvenli ve etkili olup olmadığının anlaşılması için klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bulguların, Cancer Cell dergisinde yayımlandığı bildirildi.

