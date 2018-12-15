Rıza Çalımbay Beşiktaş’a mı transfer olacak?

Beşiktaş haberleri. Konyaspor’dan ayrılan Atom Karınca lakaplı Rıza Çalımbay son dakika Beşiktaş açıklamasında buldu. Rıza Çalımbay’ın bir açıklaması Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay mı olacak?, Şenol Güneş'in yerine Beşiktaş teknik direktörü mü olacak? Sorusunu akıllara getirdi. İşte Rıza Çalımbay ve Beşiktaş son dakika haberleri...

TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında flaş açıklamalar yapan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta yeniden çalışabileceğini açıklaması gündemi bir anda alt üst etti. Sosyal medya Rıza Çalımbay’ın bu açıklamasını konuşuyor. Çalımbay, TRT Spor'da katıldığı Ajans Saati programında "Beşiktaş'ı yeniden çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili soruya "Teklif gelirse göreve her zaman hazırım." şeklinde yanıt verdi.

Rıza Çalımbay, 2004/05 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın başına geçmiş ve 2005/06 sezonunun ilk yarısında ise görevinden ayrılmıştı. Beşiktaş, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ilk turda Malmö'ye kendi sahasında 1-0 mağlup olmuş fakat deplasmanda alınan 4-1'lik galibiyetle gruplara kalmıştı.

Rıza Çalımbay, 2 Şubat 1963 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Türk teknik direktör ve eski futbolcu olan Çalımbay Beşiktaş'ın ve Türk Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanıdır. Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Rıza Çalımbay son olarak Antalyaspor'un başına geçmiştir. Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak 2001 yılında Göztepe ile başlayan Çalımbay 2005 yılında Beşiktaş'ın başına geçmiş yarım sezon kalıp ayrılmıştır. Futbol kariyerine 1980 yılında Beşiktaş forması ile başlayan Rıza Çalımbay çıktığı 494 maçta 41 gol atmış ve 1996 yılında futbolu bırakmıştır.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyeri şu şekildedir:

2001 yılında Göztepe takımını çalıştırdı

2002-2003 yılında Denizlispor takımını çalıştırdı

2003-2004 yılında MKE Ankaragücü takımını çalıştırdı

2004-2005 yılında Çaykur Rizespor takımını çalıştırdı

2005 yılında Beşiktaş takımını çalıştırdı

2005-2007 yılında Ankaraspor takımını çalıştırdı

2007 yılında Çaykur Rizespor takımını çalıştırdı

2008-2010 yılında Eskişehirspor takımını çalıştırdı

2010-2013 yılında Sivasspor takımını çalıştırdı

2013-2014 yılında Çaykur Rizespor takımını çalıştırdı

2014-2015 yılında Mersin İdman Yurdu takımını çalıştırdı

2015-2016 yılında Kasımpaşa takımını çalıştırdı

2016-2017 yıllarında Antalyaspor takımını çalıştırdı.