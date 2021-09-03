Rıza Bey Apartmanı'nın mimarının savunması suçundan berbat! 2014'te Mimarlık ödülü alan Bayram'ın skandal mahkeme ifadesi...

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30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin 36'sı ise Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkartılmıştı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı. 9 kişi de tutuksuz yargılanıyor.

'Mimar benim ama projeyi ben çizmedim'

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan haklarında soruşturma başlatılan zanlıların ilk mahkemeleri görüldü. Rıza Bey Apartmanı'nın mimarı olarak projede imzası bulunan, tutuklu sanıklardan Ali Serdar Bayram, hakim karşısına çıktı. İfadesine, "150 gündür cezaevindeyim ve hala neden cezaevinde olduğumu sorguluyorum." sözleri ile başlayan Bayram, "Bu olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Mimarı görülmeme rağmen bu projeyi ben çizmedim." diyerek skandal bir açıklamada bulundu.

Savunması suçundan berbat!

Mimar Ali Serdar Bayram, "Fenni mesul olarak görülüyorum ama böyle bir sözleşmem yok. Rıza Bey Apartmanı'nın inşaatının devam ettiği yıllarda İzmir'de bile değildim. Binanın beton sınıfının, beton kalitesinin ne olduğunu, statik yapısı ve hesaplaması gibi konular mimar olarak benim uzmanlık alanımda değil." ifadelerini kullandı.

'Bu canavarların yalanlarına inanmayın'

Bayram'ın kullandığı şok eden ifadeler, depremde hayatını kaybedenlerin salondaki yakınlarını öfkelendirdi. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında ölen Diş Hekimi Zarife Doğan'ın babası Mahkeme Başkanı'na, "Bu canavarların hiçbir yalanına inanmayın" diye bağırdı.

Mimarlar Odası'ndan atılacak mı?

İzmir'de bile olmadan, o binanın mimarı gibi nasıl göründüğü ve kendisinin çizmediği bir projeye neden imza attığı anlaşılamayan Mimar Ali Serdar Bayram'ın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden atılıp atılmayacağı, merakla bekleniyor.

2014'te birincilik ödülü almış!

Öte yandan Ali Serdar Bayram'ın, 2014 yılında AFAD tarafından düzenlenen, "Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması'nın 'Geçici Barınma Amaçlı Tasarımlar kategorisinde' " birinci olarak ödül aldığı ortaya çıktı.