Riyad’dan Netanyahu’ya kırmızı çizgi muhtırası! Somali’nin toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz

Riyad’dan Netanyahu’ya kırmızı çizgi muhtırası! Somali’nin toprak bütünlüğü pazarlık konusu olamaz

Suudi Arabistan, İsrail rejiminin tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ile imzaladığı "tanıma" protokolüne karşı sert bir diplomatik baraj kurdu. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Somali'nin egemenliğini hedef alan her türlü girişimi "kesin bir dille" reddettiklerini ilan etti.

Somali'nin Egemenliği İçin Diplomatik Kalkan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile Riyad'da bir araya gelerek kritik bir mesaj verdi. Görüşmede, Suudi Arabistan’ın Somali’nin birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki tavrının "müzakereye kapalı" olduğu vurgulandı. Bin Ferhan, Somali'nin istikrarını bozmaya yönelik her türlü ayrılıkçı adımı krallık olarak reddettiklerini yineledi.

 

Siyonist Rejim ve Somaliland Arasındaki "Korsan" İmzaya Tepki

Gerginliğin tırmanma noktasını, işgalci İsrail rejiminin Somaliland ile imzaladığı ortak bildiri oluşturuyor. Somaliland Başkanı Abdurrahman Muhammed Abdullah’ın, Binyamin Netanyahu ve Gideon Sa’ar ile imzaladığı "bağımsızlık tanıma" protokolü, bölgede bardağı taşıran son damla oldu.

 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bu adımı şu şekilde nitelendirdi:

  • Uluslararası Hukuka Aykırı: Tek taraflı girişimlerin meşruiyeti yok.
  • Ayrılıkçı Girişim: Somali devletinin birliğini doğrudan tehdit ediyor.
  • Bölgesel Tehdit: Afrika Boynuzu'nun güvenliğini istikrarsızlaştırıyor.

21 Ülkeden Dev İttifak: "Afrika Boynuzu'nda Ateşle Oynamayın"

Suudi Arabistan'ın bu kararlı duruşu yalnız değil. Aralarında Türkiye, Mısır ve İran’ın da bulunduğu 21 ülke, yayımladıkları ortak deklarasyonla İsrail’in Somaliland hamlesine karşı blok oluşturdu. Bakanlar, bu tanımanın Afrika Boynuzu bölgesinde geri dönülemez ve ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı.

Kardeş Ülkeye Tam Destek Sözü

Görüşmenin sonunda iki bakan, ikili ilişkilerin her alanda derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Suudi Arabistan, Somali’nin yeniden inşası ve güvenliği sürecinde "stratejik bir ortak" olarak yanlarında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.

OSMAN AYDIN

SAUDI ARABISTANDANDA BU BEKLENIRDI ARTIK BÖLGEMIZDE SIYONISTLERIN OYNADIĞI OYUNU GÖRMELERI GEREKIR SIYONISTLER SADECE FILISTINLE KALMAK ISTEMIYORLAR BÖLGE ULKERI HEP HEDEFLERINDE BUGUN DESTEK VERENLER YARIN IŞGAL EDILEBILIRLER IYI ANALIZ YAPILMASI BÖLGEDE ISLAM ULKELERI BIRLIKTE HAREKAT ETMELIDIR
