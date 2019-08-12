0553 313 94 23

Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06
Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan ve Katar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerle birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin Aksa'da ibadet eden Müslümanlara saldırmasını kınadı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Riyad yönetimi, işgalci İsrail güçlerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek orada ibadet eden Müslümanlara saldırmasını kınadı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını sürdürmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan haberde, uluslararası topluma "Müslümanların duygularını kışkırtan ve kardeş Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının korunması" çağrısında bulunuldu.

- Uluslararası toplum harekete geçmeli

Katar da onlarca Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi ve işgalci İsrail güçlerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde orada ibadet eden Müslümanlara saldırmasını en güçlü şiddetle kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıyla dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularının incitildiği ve provoke edildiği kaydedildi.

Kardeş Filistin halkı ve Mescid-i Aksa'ya karşı süregelen İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Katar'ın Filistin meselesine ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği destek yinelendi.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan Fanatik Yahudiler dün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:06
  1. Katar
  2. Mescid-i Aksa
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Su, güvenlik güçleri ile bayramlaştı
    1. Vali Su, güvenlik güçleri ile..
    2. İstanbul’da boş kalan yollar havadan..
    3. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    4. TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da..
    5. Hayvan pazarlarında kurban satışı..
    6. Siyasi partilerden bayramlaşma..
    7. Haliliye Belediyesi’nden kurban kesim..
    8. Havuz keyfinin kâbusa dönmesin
    9. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    10. Riyad ve Doha İsrail'in Mescid-i Aksa..
    11. AK Parti Çorum Teşkilatlarında..
    12. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Büyükşehir’in mobil mezbahalarına tam..
    14. Burhaniye’de bayramlaşma töreni yapıldı
    15. MHP’ye bayram ziyaretleri
    16. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt..
    17. Hem Kur'an-ı Kerim'i hem karateyi..
    18. Edremit’te bayramlaşma yapıldı
    19. Başkan yardımcılarından aşevine bağış
    20. "Vodafone Red Kontrol" işletmelere..
    21. Kars’ta bayram uygulaması
    22. Türk Hava Kurumu toplanan kurban..
    23. Muş Belediyesi’nde personel..
    24. ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı..
    25. Göz çevresi gençliği için; ışık dolgusu
    26. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    27. Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda..
    28. Bolu’da trafik kazası: 1’i bebek 6..
    29. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    30. Başkan Asya, “Hiçbir zaman popülist..
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!