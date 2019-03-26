Risotto nedir, nasıl yapılır? Risotto tarifi

talya’da pirincin en yaygın kullanımı Risotto şeklindedir. Gurme restoranlarda servis edilen bir yemek olmasına karşın gerekli malzemeleri temin ettikten sonra evinizde de kolaylıkla Risotto yapmanız mümkün olur. Peki risotto nasıl yapılır? İşte nefis bir risotto tarifi...

Risotto Nedir?

İtalyan mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan Risotto, pirinç kullanılarak yapılan klasik bir yemek türüdür. Pilavı doğru şekilde yapıldığında ve uyumlu malzemeler kullanıldığında sofralara renk ve alternatif katacak bir yemek meydana gelir.

Risotto yapılırken kendine özgü bir tür pirinç çeşidi kullanılır. Sıklıkla tercih edilen şarap ve peynir tatları da pilava ayrı bir lezzet katar. Pirinç pilavı Türk mutfağında genellikle başka yemeklerin yanında servis edilse de İtalyan mutfağında Risotto ana yemek olarak değerlendirilir.

Risotto nasıl yapılır?

Malzemeler:



• 300 gram Arborio pirinç

• 400 gram kestane mantarı

• Toz parmesan peyniri

• 2 diş sarımsak

• 1 litre et suyu

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 adet kuru soğan

• Tuz

• Karabiber

• Maydanoz

Yapılışı

1. Tavaya tereyağı koyulur, üzerine kıyılmış sarımsaklar eklenir. Biraz kavrulunca doğranmış mantarlar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilip kenara alınır.

2. Ayrı bir tavaya biraz zeytinyağı ve bir parça tereyağı eklenir.

3. Küçük küçük doğranmış kuru soğanlar eklenir ve biraz kavrulur. Biraz tuz serpilir.

4. Üzerine pirinç eklenir ve karıştırmaya devam edilir.

5. Kavrulan pirinçlerin üstüne et suyundan iki kepçe eklenir. Pirinçler suyu çekene kadar karıştırmaya devam edilir.

6. Her suyunu çektiğinde tekrar 2 kepçe et suyu eklenir. Son sular da eklendikten sonra ocak kapatılır toz parmesan ve bir parça tereyağı eklenir. Tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edilir.

7. Hemen ardından mantarlar ve ince kıyılmış maydanoz eklenir karıştırılır.

8. Üzerine parmesan ve karabiber serpilir.