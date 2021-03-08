  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede 4 büyük patlama! Ölü ve yaralılar var, telefon hatları ve internet kesildi

Kız babası Cumhuriyet yazarları sessiz! "Sokaklar daha güvenli" diyen Mine Söğüt'ün evde yaşadığı ortaya çıktı(!)

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Wall Street Journal'den 'Rusya' iddiası! Kremlin'den cevap geldi: Bu çok saçma

CANLI YAYIN! Hayati Küçük canlı yayında ‘Stop Erdoğan’ skandalının perde arkasını anlatıyor

İP'te istifa! Ümit Özdağ ile hareket edeceğini duyurdu

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'den Gani'ye mektup: Türkiye'den bu konuda yardım isteyeceğiz

Yemen'de çatışmalar şiddetlendi! Son bir yılda düzenlenen en ağır saldırı

İngiltere, İran'da yakalanan İngiliz ajanı için devreye girdi
Gündem Riskli binalarla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken rapor
Gündem

Riskli binalarla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken rapor

Çalışmalarına 10 Kasım 2020'de başlayan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, dikkat çeken bir rapora imza atıyor. Komisyonun Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, yüksek riskli binaların satışı ve kiralanmasına karşı yeni öneriler getireceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 06:54:00 - 2021-03-08 07:09:13
Riskli binalarla ilgili yeni gelişme! Dikkat çeken rapor

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun Komisyonu'nun Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu hazırlık aşamasında olan rapor hakkında bilgi verdi.

Buna göre, belediyeler taşıyıcı sisteminde kritik hasarlar tespit ettiği binaların gerekirse resen tahliyesini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, güçlendirme veya yıkım kararı alabilecek.

Komisyon çalışmalarını 20 Mart tarihinde tamamlayacak.

Raporunu kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

"Güvenli olmayan binalar için tapuda şerh düşülmeli", "Riski yüksek binaların emlak vergisi de artmalı" gibi öneriler Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

7 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Son 24 saatlik verilere göre; 735'i semptomatik olmak üzere 11.187 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417'..
Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'e tepki: Az alçak değilsiniz
Gündem

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'e tepki: Az alçak değilsiniz

Aile Danışmanı Adnan Kalkan, Cumhuriyet'in yoldan çıkmış yazarlarından Mine Söğüt'ün gençlere yönelik akıl dışı çağrısına cevap verdi...
Karbonatlı su içmenin hiç bilinmeyen faydaları!
Gündem

Karbonatlı su içmenin hiç bilinmeyen faydaları!

İçeriğinde sodyum ve karbon bulunan karbonat, genellikle su ile birlikte içilmektedir. Aynı zamanda gargara da yapılabilen karbonat, diş eti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay