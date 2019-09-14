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Riskler geride kaldı fırsatlara kapı açıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ekonomideki göstergeler bize, önümüzdeki dönemde fırsatların, risklerin önüne geçmekte olduğuna işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:18
Riskler geride kaldı fırsatlara kapı açıldı

 Akit  Ekonomi 

Merkez Bankasının piyasaların beklediği faiz indirimiyle ilgili adımlarını atması önümüzdeki dönemde yatırım iştahının artmasında büyük rol oynayacak. Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme rakamlarına kavuşması için ciddi bir çaba içerisinde olunduğu dile getiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bununla birlikte ekonomideki göstergeler bize, önümüzdeki dönemde fırsatların, risklerin önüne geçmekte olduğuna işaret ediyor” dedi.

Türkiye’nin dünyadaki dalgalı konjonktürden etkilendiğini ifade eden Avdagiç, Türk ekonomisindeki son gelişmelerin umut verici olduğunu vurgulayarak şu mesajları verdi:

-Geçen yıl yaşanan kur atağı ve sonrasındaki enflasyon şokunun ardından Türkiye ekonomisi, yeniden büyüme rotasına geçti. Olumlu işaretler son dönemde oldukça belirginleşti.

-Merkez, dünyadaki parasal genişleme ve ülkemizdeki enflasyon düşüşünü de arkasına alarak gereken faiz indirimi adımlarını atıyor. Bunun yatırımlardaki etkisini son çeyrekten itibaren hissedeceğiz.

-Kamu bankalarımızın gösterdiği özveriyi ve hassasiyeti özel bankalarımızdan da bekliyoruz.

-Ticaret Bakanı Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı da temkinli iyimser bakış açımızı destekliyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:18
  1. Merkez Bankası
  2. faiz indirimi
  3. Türkiye ekonomisi
  4. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  5. Türk ekonomisi
  6. İhracat Ana Planı
  7. Ticaret Bakanı Pekcan

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