Rıdvan Yılmaz, Süper Lige geri dönüyor!

Trabzonspor, devre arasında hangi bölgelere takviye yapacağını şimdiden belirledi. Bordo-Mavililer, öncelikle bek rotasyonunu genişletmek istiyor. Sonrasında orta sahaya kaliteli bir 8 numara düşünülüyor.

Şampiyonluk sonrası kadroda ciddi bir değişime giden ve yaz döneminde 13 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Bordo-Mavililer, devre arası için şimdiden planını yaptı. Karadeniz ekibi, ilk etapta alternatifsiz bölgeleri güçlendirmek istiyor. Bu mevkiler; sağ ve sol bek. Sezon başından beri Eren Elmalı ve Larsen hemen hemen tüm maçlarda forma giyerken, bu ikilinin yedeğinin olmaması teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda.

Fanatik'e göre; normalde Dorukhan bu mevkilerde B planı olarak görülüyordu ancak yıldız ismin ciddi bir sakatlık geçirmesi işleri sıkıntıya soktu. Trabzonspor, ara dönemde ilk olarak bek rotasyonunu çeşitlendirmek istiyor. Bu doğrultuda öncelik yerli isimlerde...

Kayserispor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut, ilk adaylardan. Bir diğer sağ bek hedefi, Antalyaspor’un genç yıldızı Bünyamin Balcı. Sol bek konusunda ise Beşiktaş’tan Glasgow Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’ın durumu yakından takip ediliyor. Bordo-Mavililer, İskoç ekibine kiralama teklifi yapabilir.