Rıdvan Yılmaz hakkında şok iddia!

Rangers'ın eski futbolcularından Alan Hutton, Rıdvan Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hutton, Rıdvan için önümüzdeki haftalarda oluşabilecek olası senaryolara değindi.

Sergen Yalçın döneminde ilk 11'in değişmez isimleri arasına girmeyi başaran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz, sezon başında İskoçya'nın Rangers takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Avrupa'da birçok takımın transfer listesine girmeyi başaran genç sol bek oyuncusu tercihini İskoçya'dan yana kullandı. Zaman zaman forma şansı bulan Rıdvan Yılmaz için Rangers'ta işler pek de yolunda gitmiyor.

Başarılı oyuncu ile ilgili olarak devre arası transfer döneminde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Rangers altyapısından çıkan ve 2008'de Tottenham'a transfer olana kadar kulüpte uzun yıllar forma giyen İskoç sağ bek oyuncusu Alan Hutton, Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hutton, genç oyuncunun geleceği ile ilgili olarak, "Garip bir durum. Bence Rangers onu transfer etmek için fazla para harcadı. Önümüzdeki dönemde onu daha fazla izleyeceğiz. Çok maç var. Bu maçlar onun parlaması için bir fırsat.