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Spor Rıdvan Yılmaz hakkında net konuştu!
Spor

Rıdvan Yılmaz hakkında net konuştu!

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:50:00 -
Rıdvan Yılmaz hakkında net konuştu!

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, açıklamalarda bulundu.

İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, içinde Rıdvan Yılmaz'ın da yer aldığı yeni transferlerin durumu hakkında konuştu.

Geride kalan 7 maçta Rangers, 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 16 puanla Celtic'in ardından ikinci sırada bulunan Rangers'ın Hollandalı çalıştırıcısı, çok sayıda transfer yaptıklarına dikkat çekti.

47 yaşındaki Giovanni, "Elbette yeni transferlerin hemen takım üzerinde bir etki yaratmasını bekliyorsunuz. Ama gerçekler gösteriyor ki bazı oyuncular kulüp değiştirdiğinde, yeni bir seviyeye ve takım arkadaşlarına alışmak için diğerlerinden daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor" dedi.

Bir teknik direktörün oyuncularına sabretmesinin önemine vurgu yapan Giovanni van Bronckhorst, "Bir teknik adam olarak sahip olmanız gereken şeylerden biri de sabırdır. Bu takımın çekirdek kadrosu içinde yer alan ama alışma süreci uzun süren oyunculara iyi örnekler var. Bu normal bir durum. Alışkın olmadığım bir durum değil" ifadesini kullandı.

"Gerçekten iyi bir şekilde adapte oluyor"

Öte yandan İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'a teknik heyetin olumlu yaklaştığını yazdı. Haberde Rangers teknik patronu Gio'nun, "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel. Önümüzdeki haftalarda takımda daha fazla yer alacağını öngörebiliriz" sözlerine yer verildi.

Giovanni van Bronckhorst tan Rıdvan Yılmaz açıklaması #3

Rıdvan, Rangers'ta istediği süreleri bulamadı
Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoçya Ligi, Lig kupası ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere toplam 3 maçta 176 dakika süre aldı. Rıdvan Yılmaz, Lig Kupası'nda 1 asist yapmıştı.

 

 

 

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