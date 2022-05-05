Rıdvan gidecek, Kuzeyin Kralı gelecek!

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferi için Torino'yu, istedikleri bedel olan 6 milyon Euro'ya ikna ederse genç sol bekten gelen paranın büyük bölümünü Alexander Sörloth transferini finanse etmek için kullanacak.



Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturma konusunda yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Valerien Ismael'le birlikte çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın transferdeki 1 numaralı hedefi Alexander Sörloth.

26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için menajeri Morten Wivestad'la görüşmelerine devam eden Kazancı, Norveçli golcüyü kariyerine Türkiye'de devam etmeye ikna etmişti. Başarılı yönetici, Sörloth transferine bu ay içerisinde Gedson Fernandes formülüyle nokta koymayı planlıyor. Fernandes'i de Benfica'dan 6 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 payla ikna eden Kazancı, Sörloth için de Leipzig'le bu şartlarla anlaşmayı hedefliyor.

SOCIEDAD'IN SÜRESİ DOLDU

Sezon başında Alexander Sörloth'u 2 milyon Euro ödeyerek kiralayan Real Sociedad, yıldız ismin La Liga'da sergilediği performansın beklentilerin altında kalmasının ardından belirlenen süre içinde 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın Sörloth konusunda eli daha da güçlendi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de büyük bir kulüpten teklif almayan Sörloth'un, Leipzig'in de kendisini kadroda tutmak istememesi sonrasında rotasını Türkiye'ye çevirmesi oldukça yüksek ihtimal.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY DA ALACAK

Beşiktaş Yönetimi, Sörloth konusunda oldukça iyimser bir hava içerisinde. Bu transfer için Sörloth'la beraber Leipzig'i de ikna edebileceğini düşünen idareciler, kaynak arayışını da tamamladı! Siyah-Beyazlılar, Rıdvan Yılmaz için yoğun girişimlerde bulunan İtalya Serie A ekibi Torino'yu, istedikleri bedel olan 6 milyon Euro'ya ikna ederse genç sol bekten gelen paranın büyük bölümünü Sörloth transferini finanse etmek için kullanacak. Çizme ekibiyle Rıdvan için bu hafta yine görüşecek olan idareciler, garanti ücret artı sonraki satıştan pay maddelerinde el sıkışılması halinde sezon sonu Rıdvan'ı İtalya'ya gönderecek.