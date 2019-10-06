Rıdvan Dilmen'e UEFA'da önemli görev
Ünlü futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye’yi UEFA’da temsil edecek. Dilmen, UEFA Futbol Komitesi’ne seçildi.06 Ekim 2019 Pazar 22:49
UEFA Futbol Komitesi’nde Rıdvan Dilmen ile birlikte Luís Figo, Dejan Savićević, Demetrio Albertini, Oleh Protasov, Marko Pantelic, Emir Spahic ve Levan Kobiashvili gibi isimler yer alıyor.
Komite; oyun kuralları ve futbolun gelişimi için toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunacak ve bunları UEFA yönetimine sunacak.
Komitenin danışmanlığını ise UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti yapıyor.
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