Rıdvan Dilmen'e UEFA'da önemli görev Ünlü futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye’yi UEFA’da temsil edecek. Dilmen, UEFA Futbol Komitesi’ne seçildi.

UEFA Futbol Komitesi’nde Rıdvan Dilmen ile birlikte Luís Figo, Dejan Savićević, Demetrio Albertini, Oleh Protasov, Marko Pantelic, Emir Spahic ve Levan Kobiashvili gibi isimler yer alıyor.



Komite; oyun kuralları ve futbolun gelişimi için toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunacak ve bunları UEFA yönetimine sunacak.



Komitenin danışmanlığını ise UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti yapıyor.

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