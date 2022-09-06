Rıdvan Dilmen'e büyük tepki!

Galatasaray-Gaziantep FK maçının ardından Rıdvan Dilmen'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Okan Buruk hakkında flaş bir iddiada bulunan Dilmen, Fatih Terim'in boş konumda bulunmasından dolayı Okan Buruk'un tedirgin olduğunu ifade etti. Bir adım daha ileri giden Dilmen, işler kötü giderse Okan Buruk'un yerine Fatih Terim'in gelebileceğini açıkladı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı sonrası teknik direktör konusu yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılı takımın başında istediği oyunu oynatamayan Okan Buruk için Rıdvan Dilmen'den çok erken bir eleştiri geldi.

Okan Buruk'un Fatih Terim korkusuna kapıldığını ima eden Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in boşta olup her an Galatasaray'a gelebileceği korkusuna yol açtığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen sözlerine, "Açık açık konuşayım. İşler kötü giderse Galatasaray'ın yeni hocası Fatih Terim olur. Hoca orada duruyor. İşler kötü giderse Okan Buruk ile yollar ayrılır ve hoca adayı zaten belli" ifadelerini kullandı. Galatasaraylılar Rıdvan Dilmen'i bu sözlerinden dolayı eleştirdi.



