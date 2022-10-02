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Spor Rıdvan Dilmen'den Ümit Öztürk'e sert tepki
Spor

Rıdvan Dilmen'den Ümit Öztürk'e sert tepki

Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün, Trabzonspor lehine verdiği tartışmalı penaltı kararı nedeniyle Rıdvan Dilmen hakem Ümit Öztürk'e sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 03:16:00 -
Rıdvan Dilmen'den Ümit Öztürk'e sert tepki

Trabzonspor bugün konuk olduğu Kayserispor karşısında son dakikalarda galip ayrıldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e eski hakem Bünyamin Gezer ve Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri geldi.

Eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen TV 8.5 ekranlarında şu açıklamayı yaptı:

"Geçen sene Trabzonspor için 'Gölge etmeyin. Trabzonspor zaten iyi takım' demiştim. Şimdi bu sene. Geçen hafta Gaziantep FK maçında son dakika golü faul. Trabzonspor'un penaltısı öncesi Trezeguet rakibine iki kez faul yapıyor. VAR hakemi Ümit Öztürk'ü de yakıyor. Sen sadece son pozisyonu gösterirsen penaltı, evet. Ancak pozisyon öncesi Trezeguet rakibine iki kez faul yapıyor. VAR hakemi hem çağırıyor, hem işine geleni ekrana veriyor. E nerede adil oyun?"

Bünyamin Gezer de tepki gösterdi

''İkili mücadele devam dersin eyvallah derim. Hücum faul dersin onu da kabul ederim. Zorlama bir var kararı ile penaltıya ise hayır derim. Pozisyonu bol seyir keyfi veren Kayserispor Trabzonspor maçına VAR müdahalesi damga vurdu. Yazık hem de çok yazık."

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