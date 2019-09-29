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Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Fenerbahçe, sezon sonuna kadar...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın berabere kaldığı Fenerbahçe derbisini yorumlarken Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı.

29 Eylül 2019 Pazar 12:59
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Fenerbahçe, sezon sonuna kadar...

Spor yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezona göre kadroda önemli değişiklikler olduğunu ve şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söyledi.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin geçen sezona göre olumlu anlamda değiştiğini vurguladığı kadrosuyla sezon sonuna kadar şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından biri olduğunu savundu.

Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe, sezon sonuna kadar en büyük favorilerinden biri. Gerek taktik disiplini gerek fiziki kalitesi ile. Evet, dolu dolu oynamadı belki. Maçı tekrar izlediğinizde nasıl yenemedik bu takımı diyebilirsiniz." dedi.

Dilmen, "Galatasaray'ın pozisyonu yok mu? Var. Galatasaraylı arkadaşlar da mutsuz çıkmışlardır. Fenerbahçeli arkadaşlar berabere kaldık 1 puan aldık, takımımız güven veriyor diye mutlulardır." ifadelerini kullandı.

"Futbol 39 yaşındaki Emre'yle oynanır''

Geçen sezonki kadroyla, bu sezonki kadro arasında büyük bir fark olduğunu vurgulayan Dilmen, "Futbol, iyi futbolcularla oynanır. Özür dilerim şu anda Türkiye'de değil ama Frey'le falan oynanmaz. Geçen sene ki kadroyla falan da oynanmaz. Futbol Gustavo'yla oynanır. Futbol 39 yaşındaki Emre'yle oynanır. Futbol herşeye rağmen Vedat Muriqi ile oynanır. Gol atmamasına rağmen Bundesliga'dan gelen Max Kruse ile oynanır." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:59
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig
  5. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

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